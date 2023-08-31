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Сегодня, 10:07

Алькарас — о поступке Рубиалеса: «Люди старшего поколения не должны проявлять такое отношение»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что думает о скандале с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

«Я следил за этим вопросом. Очевидно, это вызвало много разговоров. И тем более я из Испании. Мы здесь, в Нью-Йорке, и не знаем всего, что произошло. Но тот факт, что история дошла досюда, говорит о том, насколько она серьезна. На мой взгляд, люди старшего поколения не должны проявлять такое отношение. Надеюсь, эту ситуацию как-то исправят, поскольку женская сборная добилась исторического достижения и не получила большого признания. Это позор», — приводит Tennis World слова Алькараса.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Позже стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Stories/137009/carlos-alcaraz-on-luis-rubiales-scandal-its-a-shame-/
Сборная Испании по футболу
Карлос Алькарас
Луис Рубиалес
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