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Сегодня, 14:28

Циципас прекратил сотрудничество с тренером Филиппуссисом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас и тренер Марк Филиппуссис прекратили сотрудничество.

Изначально планировалось, что австралийский специалист будет работать с греком до конца US Open-2023, но они решили не продлевать сотрудничество.

На US Open Циципас проиграл во втором круге проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.

Ранее 25-летний теннисист ограничил работу со своим отцом Апостолосом, который был его основным тренером.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Стефанос Циципас
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