Циципас прекратил сотрудничество с тренером Филиппуссисом

Греческий теннисист Стефанос Циципас и тренер Марк Филиппуссис прекратили сотрудничество.

Изначально планировалось, что австралийский специалист будет работать с греком до конца US Open-2023, но они решили не продлевать сотрудничество.

На US Open Циципас проиграл во втором круге проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.

Ранее 25-летний теннисист ограничил работу со своим отцом Апостолосом, который был его основным тренером.