Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде благодаря отказу Музетти
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Мадриде (Испания).
В третьем круге Зверев победил итальянца Лоренцо Музетти. При счете 6:3, 1:0 в пользу немца Музетти снялся с матча.
В четвертьфинале Зверев встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Янник Синнер (Италия, 10).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, Q) — 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока
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