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Сегодня, 18:16

Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде благодаря отказу Музетти

Иван Торопцев
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Мадриде (Испания).

В третьем круге Зверев победил итальянца Лоренцо Музетти. При счете 6:3, 1:0 в пользу немца Музетти снялся с матча.

В четвертьфинале Зверев встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Янник Синнер (Италия, 10).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, Q) — 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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