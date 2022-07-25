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Сегодня, 07:37

Рублев сократил отрыв от Медведева в Чемпионской гонке ATP

Виктория Кравченко
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На сайте ATP появилась обновленная версия Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублев, идущий седьмым, почти догнал Даниила Медведева, который на шестом месте.

Лидером рейтинга является Рафаэль Надаль. Карлос Алькарас обошел Стефаноса Циципаса и вышел на второе место. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 53-го места на 46-е.

Чемпионская гонка ATP. Версия от 25 июля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 4120.

3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 3965.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3315.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2575.

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 2415.

8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2365.

9 (9). Тейлор Фритц (США) — 2060.

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1970...

27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1035...

46 (53). Аслан Карацев (Россия) — 670.

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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