Рублев приблизился к Джоковичу в рейтинге ATP

На официальном сайте ATP появилась обновленная версия рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде.

Россинин Андрей Рублев расположился на 8-й строчке, он приблизился в к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу, который идет на 7-й строчке.

Возглавляет рейтинг россиянин Даниил Медведев. Испанец Карлос Алькарас поднялся на 5-ю строчку.

Рейтинг ATP. Версия от 25 июля

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7775.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5045.

5 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4895.

6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4890.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4770.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3575.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3185...

23 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1485...

37 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1183.