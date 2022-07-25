Медведев установил рекорд среди россиян по числу недель на первой строчке рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев продолжает лидировать в рейтинге ATP. Десять недель подряд он занимает первую строчку. Таким образом он поставил новый рекорд среди российских игроков.

Медведев обошел Марата Сафина по этому показателю. Сафин был лидером мирового рейтинга девять недель подряд.

По числу недель в статусе первой ракетки мира Медведев занимает 19-е место, Сафин — 20-й. Лидером является серб Новак Джокович — 373 недель (122 подряд).

Карен Хачанов поднялся в рейтинге ATP с 26-го на 23-е место. Ранее он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира в Гамбурге.