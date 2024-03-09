Рублев прокомментировал победный матч против Маррея

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением об успешном старте на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

В матче второго круга Рублев обыграл британца Энди Маррея со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

«В первом сете у него было много шансов, и мне повезло, что я его выиграл. Если бы я проиграл, было бы очень, очень тяжело. После первого сета я почувствовал больше уверенности и понял, что Энди будет сложнее поддерживать уровень», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

В третьем круге россиянин сыграет с чехом Иржи Легечка.