Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

9 марта, 21:41

Чесноков поделился ожиданиями от матча Рублева и Легечки на турнире в Индиан-Уэллсе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что у россиянина Андрея Рублева будет преимущество в матче 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе против Иржи Легечки.

«Они играли и в Азии, там Рублев проиграл, потом в Америке уже. Мне кажется, Андрей сейчас лучше, вот этот матч прошел против Маррея и он хорошо сейчас играет. Думаю, что у него должно быть преимущество», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В матче второго круга Рублев победил британца Энди Маррея со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Игра между российским теннисистом и Легечкой пройдет 10 марта. Счет в личных встречах 2-1 в пользу Рублева.

Источник: Vprognoze
Теннис
Андрей Рублев
0
Читайте также
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев прокомментировал победный матч против Маррея

Сафиуллин проиграл Корде во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Новости
RSS RSS
Все новости