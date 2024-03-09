Чесноков поделился ожиданиями от матча Рублева и Легечки на турнире в Индиан-Уэллсе

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что у россиянина Андрея Рублева будет преимущество в матче 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе против Иржи Легечки.

«Они играли и в Азии, там Рублев проиграл, потом в Америке уже. Мне кажется, Андрей сейчас лучше, вот этот матч прошел против Маррея и он хорошо сейчас играет. Думаю, что у него должно быть преимущество», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В матче второго круга Рублев победил британца Энди Маррея со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Игра между российским теннисистом и Легечкой пройдет 10 марта. Счет в личных встречах 2-1 в пользу Рублева.