Хачанов проиграл Уайлду во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он проиграл бразильцу Тиагу Сейботу Уайлду- 1:6, 5:7.
Матч продолжался 1 час 24 минуты. 27-летний россиянин 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету его соперника 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 4).
Следующим соперником Уайлда будет венгр Фабиан Марожан.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:1, 7:5
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