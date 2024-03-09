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9 марта, 08:07

Хачанов проиграл Уайлду во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он проиграл бразильцу Тиагу Сейботу Уайлду- 1:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. 27-летний россиянин 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету его соперника 6 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 4).

Следующим соперником Уайлда будет венгр Фабиан Марожан.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия, Q) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:1, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/indianwells/2024/
Теннис
Карен Хачанов
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