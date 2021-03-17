Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае. Он победил представителя США Тэйлора Фритца в двух сетах. Россиянин отдал сопернику за всю игру только четыре гейма.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Тэйлор Фритц (США, 15) — 6:3, 6:1