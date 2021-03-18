Раонич проиграл Кепферу во втором круге турнира в Акапулько

Канадец Милош Раонич не смог выйти в третий круг турнира ATP в Акапулько. В двух сетах он проиграл немцу Доминику Кепферу.

В следующую стадию также вышли итальянец Лоренцо Музетти, болгарин Григор Димитров и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 053 560 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Кепфер (Германия) — Милош Раонич (Канада, 4) — 6:4, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Себастьян Корда (США, WC) — 6:3, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США) — 2:6, 6:3, 7:6

Григор Димитров (Болгария, 5) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:4, 6:2