Раонич проиграл Кепферу во втором круге турнира в Акапулько
06:51
Канадец Милош Раонич не смог выйти в третий круг турнира ATP в Акапулько. В двух сетах он проиграл немцу Доминику Кепферу.
В следующую стадию также вышли итальянец Лоренцо Музетти, болгарин Григор Димитров и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 053 560 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Кепфер (Германия) — Милош Раонич (Канада, 4) — 6:4, 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Себастьян Корда (США, WC) — 6:3, 6:4
Лоренцо Музетти (Италия, Q) — Фрэнсис Тиафо (США) — 2:6, 6:3, 7:6
Григор Димитров (Болгария, 5) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:4, 6:2
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