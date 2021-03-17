Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
18:30
Россиянин Аслан Карацев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае. Он победил представителя Италии Лоренцо Сонего в трех сетах.
Следующим соперником россиянина станет другой итальянец — Янник Синнер.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 897 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Аслан Карацев (Россия, WC) — Лоренцо Сонего (Италия, 17) — 3:6, 6:3, 6:4
Янник Синнер (Италия, 16) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) — 6:4, 3:6, 7:5
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