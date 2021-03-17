Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянин Аслан Карацев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае. Он победил представителя Италии Лоренцо Сонего в трех сетах.

Следующим соперником россиянина станет другой итальянец — Янник Синнер.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Аслан Карацев (Россия, WC) — Лоренцо Сонего (Италия, 17) — 3:6, 6:3, 6:4

Янник Синнер (Италия, 16) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) — 6:4, 3:6, 7:5