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7 октября, 11:16

Кафельников: «У Хачанова есть шансы победить Джоковича, все будет зависеть от желания!»

Антон Иванов
Дмитрий Барулев
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» оценил шансы Карена Хачанова в предстоящей игре против Новака Джоковича за выход в полуфинал турнира ATP 500 в Астане.

«Карен, безусловно, может побороться с Джоковичем за выход в полуфинал турнира в Астане. Все будет зависеть от настроя и желания Хачанова! Шансы побороться есть всегда. Насколько велики эти шансы? Не знаю, все будет зависеть от самого Карена и ни от кого другого. Надеюсь, что будет интересный матч. Желаю Карену удачи в сегодняшнем матче», — сказал Кафельников «СЭ».

Матч 26-летнего россиянина с сербским теннисистом состоится сегодня в 15.00 по московскому времени. В предыдущих встречах спортсменов 8 раз победу одерживал Джокович и 1 — Хачанов.

Евгений Кафельников
Карен Хачанов
Новак Джокович
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