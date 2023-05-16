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16 мая, 20:52

Рублев не смог избежать наказания за русский мат на турнире в Риме. Он пытался доказать судье, что изъяснялся на английском

Виталий Косик
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters
Андрей Рублев.
Фото Скриншот трансляции
Андрей Рублев общается с судьей.
Фото Скриншот трансляции
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Российский теннисист Андрей Рублев получил замечание в матче четвертого круга турнира в Риме против Янника Ханфманна (6:7 (5:7), 6:4, 3:6).

После проигранного розыгрыша Рублев несколько раз выкрикнул матерные ругательства с использованием трех популярных российских слов, после чего судья вынес игроку предупреждение.

Андрей Рублев.
Скриншот трансляции

Россиянин постарался объяснить судье, что просто выкрикнул фразу «How many times, man?» (Сколько можно, мужик? — Прим. «СЭ»).

Андрей Рублев общается с судьей.
Скриншот трансляции

Судья не поверил Рублеву, сказав ему «You said something bad in russian» (Вы сказали что-то плохое на русском языке. — Прим. «СЭ»). По итогам эпизода россиянину все-таки было выписано предупреждение.

Рублев уступил Ханфманну в матче четвертого круга и покинул турнир в Риме. В четвертьфинале немец сыграет с победителем пары Александр Зверев — Даниил Медведев.

Теннис
Андрей Рублев
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