Пятая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал поражение от Новака Джоковича во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP (3:6, 2:6).

«Конечно, в психологическом плане все могло быть и хуже, и лучше, да и в целом сегодня было много разных эмоций, — приводит слова российского теннисиста Tennisnow.com. — Особенно сильно они проявлялись во время эйсов, когда я внезапно делал много несвойственных мне ошибок с тех позиций, с которых обычно играю хорошо. Сегодня я очень много промахивался. Играл против лучшего игрока мира, в некоторых моментах очень торопился, но это нормально. Такие матчи — это опыт, через который надо пройти».

В следующем матче Рублеву предстоит встретиться с норвежцем Каспером Руудом. Игра состоится 19 ноября, начало — в 16:00 по московскому времени.