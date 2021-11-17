Рам и Солсбери обыграли Эрбера и Маю на Итоговом турнире АТР

В матче Итогового турнира АТР в парном разряде американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери победили французскую пару Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю — 6:7 (7:9), 6:0, 13:11.

Матч продолжался один час и 42 минуты. Рам и Солсбери с двумя победами лидируют в группе. У французов одна победа и второе место.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Красная группа

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2) — Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 3) — 6:7 (7:9), 6:0, 13:11