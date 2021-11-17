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Тарпищев объяснил, в чем был шанс Рублева в матче с Джоковичем на Итоговом турнире ATP

19:58
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублева от Новака Джоковича (3:6, 2:6) в матче Итогового турнира ATP.

«Не должно было быть много ожиданий. Рублев играет однообразно. Единственный шанс был, если бы процент успешных первых подач был 73. А при 54% успеха в первой подаче сложно было ожидать другого результата — со второй подачей Джокович справлялся легко. Теннис у Рублева однотипный, агрессивный, наступательный, но когда Джокович в комбинаторике его превосходит, то шансов почти нет.

Связана ли такая первая подача с нервами? Когда Джокович справлялся с его первой подачей, надо было не пытаться ее усилить, а наводить точки. Он пытался подавать сильнее и сильнее, а надо было варьировать место попадания. Андрей же пытался быть агрессивнее — и стабильность пропала.

Проблем с выходом в полуфинал быть не должно, но надо дорабатывать. На более медленных скоростях Джокович искуснее. Он играл в линию по всему корту, да еще и с разным по высоте отскоком — этому надо учиться. Когда Джоковичу дают шанс разыгрывать разнообразно — играть сложно, надо же играть в разных местах и в разной комбинаторике. А тут Джокович король», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.

В следующем матче Рублеву предстоит встретиться с норвежцем Каспером Руудом. Игра состоится 19 ноября, начало — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/tennis/news-4516429-tarpischev-obyasnil-v-chyom-byl-edinstvennyj-shans-rublyova-obygrat-dzhokovicha-v-turine.html?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=tarpischev-obyasnil--v-chyom-byl-edinstvenny

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Иван Торопцев все материалы автора
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