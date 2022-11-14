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Сегодня, 18:44

Рублев на тай-брейке обыграл Медведева в матче Итогового турнира ATP

Анна Горшкова
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл соотечественника Даниила Медведева в матче «Красной группы» на Итоговом турнире ATP.

Игра продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

Пятая ракетка мира Медведев 24 раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету седьмой ракетки Рублева — девять эйсов, одна двойная и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В одной группе с российскими теннисистами выступают серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Их матч состоится сегодня, 14 ноября, и начнется не ранее 23.00 мск.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Андрей Рублев (Россия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7)

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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