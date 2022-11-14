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Рублев — о победе над Медведевым: «Я боролся за каждое очко, за каждый гейм, и смог победить»

Рублев поделился эмоциями после победы над Медведевым на Итоговом турнире
Анна Горшкова
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над соотечественником Даниилом Медведевым в матче первого тура групповой стадии Итогового турнира ATP.

«Я думал о US Open, потому что когда мы играли в четвертьфинале в 2020 году, я тоже вел с похожим счетом на тай-брейке, но когда я проиграл тот сет, я не мог больше играть. Сейчас я подумал, что это не должно случиться снова, я должен был что-то изменить. Я боролся за каждое очко, за каждый гейм, и смог победить.

На финальном тай-брейке у нас было просто сумасшедшее количество ударов. В последнем розыгрыше было, наверное, 30 ударов. У меня уже были небольшие судороги, но я думала: «Еще немного, еще немного. Ты должен продолжать играть». Наверняка Даня чувствовал то же самое. В итоге я смог выиграть», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Рублев обыграл Медведева со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Таким образом, 25-летний россиянин возглавил «Красную группу» Итогового турнира.

В одной группе с российскими теннисистами выступают серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Их матч состоится сегодня, 14 ноября, и начнется не ранее 23.00 мск.

Источник: ATP
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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