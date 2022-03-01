Российские теннисисты будут выступать на турнирах ATP, WTA и «Большого шлема» без флага страны

Советы директоров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) приняли решение запретить российским спортсменам выступать под флагом России, сообщает ТАСС со ссылкой на совместный пресс-релиз ATP, WTA и Международной федерации тенниса (ITF).

В заявлении указано, что в матчах с участием российских теннисистов не будет упоминаться название страны, а также демонстрироваться ее флаг. Решение будет действовать на турнирах ATP, WTA и «Большого шлема» до дальнейшего уведомления.

Вместе с тем ITF объявила о приостановлении членства Федерации тенниса России. Это подразумевает, что мужская и женская команды не смогут защитить титулы в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.