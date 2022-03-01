ATP и WTA отменили Кубок Кремля 2022 года

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили Кубок Кремля-2022, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слвместный пресс-релиз организаций.

Турнир должен был пройти в октябре в Москве.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в понедельник рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. В МОК добавили, что спортсмены и команды из России и Белоруссии могут участвовать только как нейтральные атлеты.