Тренер Федерера заявил, что теннисист возможно не успеет восстановиться к «Уимблдону»

Тренер Роджера Федерера Северин Люти рассказал о восстановлении теннисиста после операции на колене.

«Пока Роджер продолжает восстанавливаться. Нагрузки увеличиваются, он усердно работает. Укрепляется не только колено, но и мышцы ног и все остальное тело.

На этой неделе в качестве разминки он потренируется с Миркой. На данный момент выступление на «Уимблдоне» кажется маловероятным. Я не говорю, что это невозможно, но шансов немного", — приводит слова Люти tagesanzeiger.ch.

В 2020 году 40-летний Федерер перенес две операции на колене. В начале февраля этого года теннисист заявил, что ситуация с его возвращением прояснится примерно к апрелю 2022 года. В сезоне-2022 Федерер уже пропустил Australian Open.

«Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года в Лондоне.