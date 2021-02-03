3 февраля в Мельбурне (Австралия) сборная России по теннису сыграет против Японии в матче второго тура группового турнира ATP Cup. Игра начнется в 09.30 (мск).

В составе России на турнире выступают: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Евгений Донской (капитан). В первом туре россияне одержали победу над Аргентиной — 2:0.

Следить за трансляцией матча Россия — Япония можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ».

По итогам группового турнира в плей-офф (полуфинал) выйдет только одна команда. Перед началом игры у России — одно очко, Япония еще матчи не проводила. Подробную информацию об ATP Cup 2021 можно посмотреть здесь.

Видеотрансляция встречи Россия — Япония