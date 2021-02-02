Россия победила Аргентину в первом туре ATP Cup

Во вторник 2 февраля Даниил Медведев принес России вторую победу в матче 1-го тура ATP Cup против Диего Шварцмана — 7:5, 6:3. Матч длился час и 40 минут.

Первую победу России принес Андрей Рублев, который за час справился с Гвидо Пельей — 6:1, 6:2. Впереди еще парная встреча, однако она уже никак не повлияет на итоговый результат.

Следующим соперником сборной России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда. Встречи пройдут в среду, 3 февраля.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D

Россия — Аргентина — 2-0

Даниил Медведев — Диего Шварцман — 7:5, 6:3