Россия победила Аргентину в первом туре ATP Cup
12:48
Во вторник 2 февраля Даниил Медведев принес России вторую победу в матче 1-го тура ATP Cup против Диего Шварцмана — 7:5, 6:3. Матч длился час и 40 минут.
Первую победу России принес Андрей Рублев, который за час справился с Гвидо Пельей — 6:1, 6:2. Впереди еще парная встреча, однако она уже никак не повлияет на итоговый результат.
Следующим соперником сборной России станет команда Японии. В группе из трех сборных в полуфинал турнира проходит лишь лучшая команда. Встречи пройдут в среду, 3 февраля.
Мельбурн (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D
Россия — Аргентина — 2-0
Даниил Медведев — Диего Шварцман — 7:5, 6:3
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