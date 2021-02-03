Германия и Италия одержали победы во второй игровой день ATP Cup
В среду 3 февраля во второй игровой ATP Cup сборная Германии обыграла Канаду, а итальянцы — Францию.
Ян-Леннард Штруф принес немцам первое очко, обыграв в двух сетах Милоша Раонича — 7:6, 7:6, а отпраздновать победу помог Александр Зверев, в трех сетах одолевший Дениса Шаповалова — 6:7, 6:3, 7:6. В решающей встрече за право сыграть в полуфинале немцам предстоит сразиться с сербами.
В группе С Италия благодаря победам Фабио Фоньини над Бенуа Пэром (6:1, 7:6) и Маттео Берреттини над Гаэлем Монфисом (6:4, 6:2) стала первым полуфиналистом турнира. Во вторник, 2 февраля итальянцы разобрались с австрийцами — 2-1.
В обеих группах сейчас проходят парные встречи, которые никак не повлияют на исход матчевого противостояния.
Мельбурн (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Германия — Канада — 2-0
Александр Зверев — Денис Шаповалов — 6:7, 6:3, 7:6
Ян-Леннард Штруфф — Милош Раонич — 7:6, 7:6
Группа С
Италия — Франция — 2-0
Фабио Фоньини — Бенуа Пэр — 6:1, 7:6
Маттео Берреттини — Гаэль Монфис — 6:4, 6:2
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