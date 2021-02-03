Германия и Италия одержали победы во второй игровой день ATP Cup

В среду 3 февраля во второй игровой ATP Cup сборная Германии обыграла Канаду, а итальянцы — Францию.

Ян-Леннард Штруф принес немцам первое очко, обыграв в двух сетах Милоша Раонича — 7:6, 7:6, а отпраздновать победу помог Александр Зверев, в трех сетах одолевший Дениса Шаповалова — 6:7, 6:3, 7:6. В решающей встрече за право сыграть в полуфинале немцам предстоит сразиться с сербами.

В группе С Италия благодаря победам Фабио Фоньини над Бенуа Пэром (6:1, 7:6) и Маттео Берреттини над Гаэлем Монфисом (6:4, 6:2) стала первым полуфиналистом турнира. Во вторник, 2 февраля итальянцы разобрались с австрийцами — 2-1.

В обеих группах сейчас проходят парные встречи, которые никак не повлияют на исход матчевого противостояния.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Германия — Канада — 2-0

Александр Зверев — Денис Шаповалов — 6:7, 6:3, 7:6

Ян-Леннард Штруфф — Милош Раонич — 7:6, 7:6

Группа С

Италия — Франция — 2-0

Фабио Фоньини — Бенуа Пэр — 6:1, 7:6

Маттео Берреттини — Гаэль Монфис — 6:4, 6:2