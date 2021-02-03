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Рублев вывел Россию вперед в матче с Японией на ATP Cup

10:40
Андрей Рублев. Фото АТР
Андрей Рублев. Фото АТР
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В среду 3 февраля Андрей Рублев в матче ATP Cup в двух сетах обыграл японца Йосихито Нисиоку — 6:1, 6:3. Матч длился час и пять минут.

После этой победы Россия вышла вперед в матчевой встрече с Японией — 1-0. Вторыми на корт в районе 11.00 (мск) появятся первые ракетки национальных команд — Даниил Медведев и Кей Нисикори. В случае победы Медведева сборная России выйдет в полуфинал турнира.

Во вторник, 2 февраля сборная России одержала победу над Аргентиной — 2-1.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D

Россия — Япония

Андрей Рублев — Йошихито Нишиока — 6:1, 6:3

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