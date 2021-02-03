Рублев вывел Россию вперед в матче с Японией на ATP Cup
10:40
В среду 3 февраля Андрей Рублев в матче ATP Cup в двух сетах обыграл японца Йосихито Нисиоку — 6:1, 6:3. Матч длился час и пять минут.
После этой победы Россия вышла вперед в матчевой встрече с Японией — 1-0. Вторыми на корт в районе 11.00 (мск) появятся первые ракетки национальных команд — Даниил Медведев и Кей Нисикори. В случае победы Медведева сборная России выйдет в полуфинал турнира.
Во вторник, 2 февраля сборная России одержала победу над Аргентиной — 2-1.
Мельбурн (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D
Россия — Япония
Андрей Рублев — Йошихито Нишиока — 6:1, 6:3
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