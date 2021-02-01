ATP Cup: даты, расписание и состав участников турнира

Даты и место проведения, формат, расписание и фавориты ATP Cup 2021, а также кто сыграет за Россию в командном турнире в Австралии.

Кубок АТП — командный турнир по теннису с участием 12 национальных мужских сборных, состоится в австралийском Мельбурне с 2 по 6 февраля 2021 года и будет предварять соревнования «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. В отличие от Кубка Дэвиса — традиционного мужского командного турнира, который проводит Международная теннисная федерация (ITF), — организатором ATP Cup выступает Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТП). Из-за этого сборные получаются не совсем легитимными (их формирует ATP, а не национальные федерации), но зато игроки, выступающие в турнире, за каждый матч получают очки в личный рейтинг. Рассказываем о том, как будет организован Кубок в этом году и где его смотреть.

ATP Cup: даты, место проведения

Все матчи состоятся в «Мельбурн-парке» — спорткомплексе, принимающемAustralianOpen.

Изначально турнир предполагалось провести с 1 по 10 января в Брисбене, Перте и Сиднее с участием 24 сборных. Но из-за пандемии соревнования пришлось перенести в Мельбурн и вдвое сократить число команд-участниц.

Турнир начнется групповыми матчами, которые пройдут в три тура — 2, 3 и 4 февраля. Команды, победившие в групповых турнирах, выходят в полуфинал — он намечен на 5 февраля. 6 февраля будет сыгран финал.

Сборная Сербии с Новаком Джоковичем — чемпион АТП Кап-2020. Фото Reuters

АТП Кап: участники, призовой фонд

На турнир приглашены 11 команд, чьи лидеры занимают наиболее высокие позиции в рейтинге ATP. Изначально в их числе была сборная Швейцарии, но из-за того, что Роджер Федерер из-за последствий операции отказался от поездки в Австралию, швейцарцы не вошли в итоговую заявку. 12-е место в виде wild card отдано хозяевам турнира — австралийцам.

Заявки сборных выглядят следующим образом.

Сербия: Новак Джокович, Душан Лайович, Филип Крайинович, Никола Чачич, капитан — Виктор Троицки.

Испания: Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста Агут, Пабло Кареньо Буста, Марсель Ганнольерс, капитан — Пепе Вендрель.

Австрия: Доминик Тим, Деннис Новак, Филипп Освальд, Тристан-Самуэль Вайсборн, капитан — Вольфганг Тим.

Россия: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Евгений Донской, капитан — Евгений Донской.

Греция: Стефанос Циципас, Михаэль Перволаракис, Маркос Каловелонис, Петрос Циципас, капитан — Апостолос Циципас.

Германия: Александр Зверев, Ян-Леннард Штруф, Кевин Кравец, Андреас Мис, капитан — Михаил Зверев.

Аргентина: Диего Шварцман, Гвидо Пелья, Орасио Цебольос, Максимо Гонсалес, капитан — Диего Шварцман.

Италия: Марио Берреттини, Фабио Фоньини, Симоне Болельи, Андреа Вавассори, капитан — Винченцо Сантопарде.

Япония: Кей Нисикори, Йосихито Нисиока, Бен Маклахан, Тосихиде Мацуи, капитан — Максим Мирный.

Франция: Гаэль Монфис, Беруа Пэр, Николя Маю, Эдуар Роже-Васлен, капитан — Ришар Рикельсхаузен.

Канада: Денис Шаповалов, Милош Раонич, Стивен Диаз, Питер Полански, капитан — Питер Полански.

Австралия: Алекс де Минаур, Джон Миллман, Джон Пирс, Лука Савиль, капитан — Лейтон Хьюитт.

Призовой фонд турнира — 7,5 миллиона долларов. Также участник ATP Cup может заработать до 500 очков в личный рейтинг и до 250 очков в парный рейтинг ATP. Конкретная сумма выплат и очковый бонус зависят от соперника и телерейтингов матчей.

Андрей Рублев и Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Кубок АТП: расписание и формат турнира

В результате жеребьевки сборные разбиты на четыре подгруппы по три команды в каждой.

ГруппаA: Сербия, Канада, Германия

Группа В: Испания, Греция, Австралия

Группа C: Австрия, Франция, Италия

Группа D: Россия, Аргентина, Япония

На первом этапе в группах проводится круговой турнир. Его расписание таково:

2 февраля 2021 года. Сербия — Канада, Австрия — Италия, Испания — Австралия, Россия — Аргентина

3 февраля 2021 года. Германия — Канада, Италия — Франция, Греция — Австралия, Россия — Япония

4 февраля 2021 года. Сербия — Германия, Австрия — Франция, Испания — Греция, Аргентина — Япония

5 февраля 2021 года. Полуфиналы.А1 — D1, В1 — C1

6 февраля 2021 года. Финал

Все встречи играются из трех сетов (до двух побед), тай-брейки в первых двух партиях — до семи очков, в решающем сете — до десяти.

Сначала встречаются между собой вторые номера команд, потом выходят на корт лидеры сборных. После этого капитан вправе назвать участников парного матча (им могут быть любые два игрока из четверки заявленных на турнир). Парный поединок проводится, даже если одна из сборных выиграла две одиночных встречи и гарантировала себе общую победу.

Даниил Медведев и Марат Сафин. Фото AFP

ATP Cup: история турнира

Кубок АТП в Австралии проводится второй раз в истории. В прошлом году в нем участвовали 24 сборных. Чемпионом стала Сербия, обыгравшая в финале Испанию. Сборная России в 2020 году дошла до полуфинала, где уступила сербам. Первыми двумя номерами нашей команды были Даниил Медведев и Карен Хачанов, а капитаном — Марат Сафин. На этот раз Хачанов сыграет на турнире Great Ocean Road Open в Мельбурне. Поскольку все матчи на ATP Cup состоят максимум из трех поединков, в команде нет смысла держать третьего сильного игрока. По той же логике австралийцы не вызвали Ника Киргиоса, дав ему возможность заработать в личном турнире.

При этом заявка АТП Кап все равно намного сильнее Кубка Дэвиса. Это связано с тем, что турнир ATP интегрирован в календарь тура, а ради выступления за сборную топ-теннисистам часто надо жертвовать личными планами. При этом критики ATP Cup говорят, что командной составляющей в этих соревнованиях немного, а роль капитана — формальна (порой его функции выполняет один из игроков). Тем не менее первый турнир в 2020 году пользовался большим успехом, и сейчас к нему будет приковано большое внимание, поскольку именно здесь большинство звезд мужского тенниса проведет первые матчи нынешнего сезона.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Фото AFP

Кубок АТП: фавориты, прогноз

Фаворитами турнира у букмекеров является сборная России — команда, имеющая наивысший суммарный рейтинг двух первых номеров. Высоки шансы на успех у прошлогоднего победителя — Сербии (она выступает тем же составом, что и год назад), а также у финалиста 2020 года — Испании.

Результаты будут сильно зависеть от той формы, в которой находятся лидеры сборных. Серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль вместе со своими командами проходили карантин в Аделаиде в более комфортных условиях, чем остальные теннисисты — в тесных гостиничных номерах Мельбурна.

ATP Cup: где смотреть трансляции

Бесплатные телетрансляции матчей сборной России на Кубке ATP запланированы в сетке программы основного канала «Матч ТВ». Начало прямых репортажей из Австралии — в 9.30 мск. Некоторые матчи других сборных будут показаны на канале «Матч Арена».