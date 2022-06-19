Почетный президент ОКР Жуков поделился мнением о санкциях в отношении российских теннисистов

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказал мнение о санкциях в отношении российских теннисистов.

— За российским теннисом вы следите?

— Конечно

— За кого-то персонально болеете?

— За Медведева, за Рублева

— Как вы считаете, как вся ситуация отразится на нашем спорте? Будет ли Россия сильнее?

— Наш спорт не умрет, это ясно. Конечно, хотелось бы, чтоб наши спортсмены принимали участие на всех международных соревнованиях. Ну я думаю, что все это вернется.

— Многие считают, что Даниил Медведев незаслуженно стал первой ракеткой мира из-за всей системы. Как вы считаете?

— Считаю, что это абсолютно заслуженно. Незаслуженно первыми ракетками не становятся, так не бывает.

— Некоторые судят по его игре и считают, что он не уровня Джоковича и Надаля.

— Глупости.

Ранее организаторы Уимблдона не разрешили российским теннисистам участвовать в турнире даже в статусе нейтральных спортсменов. ATP и WTA не согласились с этой позицией и вынесли ответные «санкции» против турнира — в этом сезоне за выступление в Лондоне игроки не получат рейтинговых очков.