Андрей Чесноков: «У Медведева не было шансов в матче против Хуркача»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что Даниил Медведев не имел шансов на победу в финале турнира в Галле против Хуберта Хуркача, потому что поляк практически не допускал ошибок. Российский теннисист уступил в двух сетах 1:6, 4:6.

«В сегодняшнем матче все зависело от Хуркача, потому что он играл нереально здорово, — приводит ТАСС слова Чеснокова. — У Медведева сегодня просто не было шансов. Хотелось бы видеть какие-то зацепки, но поляк настолько чисто, безупречно играл, практически не ошибался, у него совершенно не было простых ошибок, просто ни одной».

Чесноков назвал Хуркача в числе фаворитов предстоящего Уимблдона.

«Если бы я играл, то я бы радовался как никогда, но для первого игрока в мире эти турниры не дают движения вперед, даже если бы он выиграл турнир. Я считаю, что он сыграл неплохо на этой неделе. Сейчас Даниил играет в свое удовольствие, потому что пока он не участвует в крупных турнирах. А что касается Хуркача, то с такой игрой он становится одним из претендентов на победу на Уимблдоне», — добавил Чесноков.