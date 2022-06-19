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Хуркач о победе над Медведевым: «Я очень хорошо подавал и почувствовал небольшой перевес уже в первом гейме»

Хуркач прокомментировал победу над Медведевым в финале турнира в Галле
Анна Горшкова
Корреспондент
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Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу на турнире ATP 500 в Галле.

«Я счастлив выиграть свой первый титул ATP 500, и, конечно, на траве это особенное событие. Сегодня я очень хорошо подавал и почувствовал небольшой перевес уже в первом гейме. Я сделал пару эйсов на своей подаче, а затем мне удалось сделать брейк на подаче Даниила. Очень доволен победой на глазах у такой замечательной публики», — приводит слова Хуркача сайт ATP.

Поляк в финале обыграл первую ракетку мира Даниила Медведева со счетом 6:1, 6:4.

«Даниил — невероятный игрок. Он лучший в мире, поэтому играть с ним очень сложно. В начале все удачно складывалось в мою пользу и я от этого получил огромный заряд энергии», — отметил Хуркач.

12-я ракетка мира пятый раз играл решающий матч на уровне ATP и одержал пятую победу. В личном противостоянии Медведева и Хуркача лидирует польский теннисист — 2:3.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-hurkacz-halle-2022-sunday-final
Теннис
Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
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