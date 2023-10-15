Веснина — о поражении Рублева: «Для Андрея были важны победы, которые он одержал на протяжении турнира»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на поражение Андрея Рублева в матче против поляка Хуберта Хуркача в финале турнира ATP серии «мастерс», который прошел в Шанхае — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

«Великолепный результат! Андрей вышел в финал крупного турнира. У него был небольшой спад. Но на протяжение турнира он одержал хорошие победы. Выход в финал точно пойдет ему в зачет. Он проиграл очень сильному сопернику. Хуркач — один из ведущих теннисистов, бывший игрок топ-10 и победитель «мастерса» в Майами. Всегда обидно проиграть в финале, но в данном случае для Андрея были важны победы, которые он одержал на протяжении турнира. Они дадут ему уверенности для того, чтобы к итоговому чемпионату подойти в хорошей форме», — сказала Веснина «СЭ».

Рублев проиграл 4-й финал в этом году. Ранее он не уступил в матче за титул на турнире в Дубай, Бане-Лука и Галле. Предыдущим антирекордом теннисиста были 3 проигранных финала в 2021 году — в финалах Монте-Карло, Галле и Цинциннати.