Селиваненко отреагировал на поражение Рублева в матче против Хуркача в финале турнира в Шанхае

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева в матче против поляка Хуберта Хуркача в финале турнира ATP серии «мастерс», который прошел в Шанхае — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

«Андрей в Шанхае показал на протяжении всего турнира отличный теннис и был в одном мяче от титула, — сказал Селиваненко «СЭ». — Сегодня был равный матч двух равных высококлассных соперников, в котором все решили буквально пара мячей и секундная потеря концентрации Андреем на тай-брейке в решающем сете».

Также Селиваненко оценил результаты Андрея Рублева в нынешнем сезоне.

«Андрей проводит отличный сезон, но теннис есть теннис. Всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Но в целом, можно сказать что для Андрея это отличный сезон», — добавил Селиваненко.

Рублев проиграл 4-й финал в этом году. Ранее он не уступил в матче за титул на турнире в Дубай, Бане-Лука и Галле. Предыдущим антирекордом теннисиста были 3 проигранных финала в 2021 году — в финалах Монте-Карло, Галле и Цинциннати.