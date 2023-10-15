Рублев проиграл 4-й финал турнира ATP в 2023-м — это максимум за карьеру

Россиянин Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

Таким образом, Рублев проиграл 4-й финал в этом году. Ранее он не уступил в матче за титул на турнире в Дубай, Бане-Лука и Галле.

Предыдущим антирекордом теннисиста были 3 проигранных финала в 2021 году — в финалах Монте-Карло, Галле и Цинциннати.

Рублев на тай-брейке проиграл Хуркачу в финале «мастерса» в Шанхае