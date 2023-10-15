Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:56

Рублев проиграл 4-й финал турнира ATP в 2023-м — это максимум за карьеру

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянин Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

Таким образом, Рублев проиграл 4-й финал в этом году. Ранее он не уступил в матче за титул на турнире в Дубай, Бане-Лука и Галле.

Предыдущим антирекордом теннисиста были 3 проигранных финала в 2021 году — в финалах Монте-Карло, Галле и Цинциннати.

Рублев на тай-брейке проиграл Хуркачу в финале «мастерса» в Шанхае

Теннис
Андрей Рублев
Хуберт Хуркач
1
Читайте также
Рублев победил Димитрова и вышел в финал «мастерса» в Шанхае
«Все должны разделять спорт и политику, поэтому хочу сыграть с Россией». Интервью главного тренера сборной Кении
Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран
Журналист Херш узнал о намерении Израиля «сровнять Газу с землей»
В США связали провал контрнаступления ВСУ с падением рейтинга Байдена
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев на тай-брейке проиграл Хуркачу в финале «мастерса» в Шанхае

Веснина — о поражении Рублева в финале: «Для Андрея были важны победы, которые он одержал на протяжении турнира»
Новости
RSS RSS
Все новости