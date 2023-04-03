Ольховский считает, что Медведев сможет успешно подготовиться к грунтовой части сезона

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянин Даниил Медведев сможет хорошо подготовиться и выступить на турнирах, проводящихся на грунтовом покрытии.

«Я думаю, что он сможет успешно подготовиться к грунтовой части сезона. На самом деле говорить отдельно о грунтовой части сезона не совсем правильно, ведь если у теннисиста игра есть, то он будет хорошо играть на любом покрытии. Даниил мощно играет с задней линии, у него нет явных слабых сторон, поэтому его тяжело будет обыграть на любом корте», — приводит ТАСС слова Ольховского.

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами, одержав победу над итальянцем Янником Синнером в финальном матче. В этом сезоне 27-летний российский теннисист также становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, и Дубае.

На данный момент Медведев занимает 4-е место в мировом рейтинге АТР.