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Янчук уверен, что Медведев обойдет Сафина по количеству побед на турнирах серии «Мастерс»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Даниил Медведев обойдет своего соотечественника Марата Сафина по количеству побед на турнирах серии «Мастерс».

«Даниил еще молод, ему еще играть и играть. Он запросто обойдет Сафина по количеству побед не только на «Мастерсах», но и на всех остальных турнирах. Сейчас он показывает отличную игру и уверенность в себе. Если говорить о Сафине, то у него были разные причины закончить карьеру, но мне кажется, что он слишком рано ушел из тенниса, пару лет он еще мог поиграть и что-нибудь выиграть», — приводит ТАСС слова Янчука.

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами, одержав победу над итальянцем Янником Синнером в финальном матче. В этом сезоне 27-летний российский теннисист также становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, и Дубае.

Сафин за свою карьеру одержал 15 побед на турнирах ATP. Россиянин дважды выигрывал турниры «Большого шлема».

Источник: https://tass.ru/sport/17437197
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев
Марат Сафин
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