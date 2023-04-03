Янчук уверен, что Медведев обойдет Сафина по количеству побед на турнирах серии «Мастерс»
Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Даниил Медведев обойдет своего соотечественника Марата Сафина по количеству побед на турнирах серии «Мастерс».
«Даниил еще молод, ему еще играть и играть. Он запросто обойдет Сафина по количеству побед не только на «Мастерсах», но и на всех остальных турнирах. Сейчас он показывает отличную игру и уверенность в себе. Если говорить о Сафине, то у него были разные причины закончить карьеру, но мне кажется, что он слишком рано ушел из тенниса, пару лет он еще мог поиграть и что-нибудь выиграть», — приводит ТАСС слова Янчука.
2 апреля Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами, одержав победу над итальянцем Янником Синнером в финальном матче. В этом сезоне 27-летний российский теннисист также становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, и Дубае.
Сафин за свою карьеру одержал 15 побед на турнирах ATP. Россиянин дважды выигрывал турниры «Большого шлема».