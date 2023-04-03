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Сегодня, 12:05

Медведев объяснил, почему написал на камере «трясущиеся руки» после победы на турнире в Майами

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.
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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему написал на камере фразу: «трясущиеся руки» после победы на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

«Руки тряслись, матч был напряженный, условия жаркие и влажные, и в итоге ты такой: «Боже, это стресс для организма».

Когда меня попросили оставить автограф, я подумал: «Боже, я не смогу». Поэтому так и написал», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Скриншот трансляции.
Скриншот трансляции.

В финале россиянин обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 7:5, 6:3.

Теннис
Даниил Медведев
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