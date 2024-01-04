Надаль одержал вторую подряд победу после возвращения в тур
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл австралийца Джейсона Каблера в 1/8 финала турнира в Брисбене (Австралия) — 6:1, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 21 минуту.
37-летний испанец одержал вторую подряд победу после возвращения в теннисный тур. В первом круге он обыграл австрийца Доминика Тима.
В четвертьфинале турнира Надаль сыграет с другим австралийцем Джорданом Томпсоном.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания) — Джейсон Каблер (Австралия) — 6:1, 6:2
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