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Сегодня, 20:09

Де Минаур гордится победой над Джоковичем

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Австралийский теннисист Алекс де Минаур прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4) в четвертьфинале Объединенного кубка.

«Это невероятно, настолько, что трудно выразить словами. Это очень приятное чувство. Все, что могло пойти сегодня хорошо, пошло хорошо. Я горд сказать, что мне удалось одержать победу над величайшим теннисистом всех времен», — заявил де Минаур на пресс-конференции после матча.

Австралиец подчеркнул, что планирует обыгрывать топовых теннисистов и в дальнейшем.

«По моим меркам, я продемонстрировал невероятную игру с технической точки зрения. Я смог оказывать давление, когда мне это было нужно, сохранять твердость и делать именно то, что было запланировано на игру. Я очень этому рад. Я думаю, что вся моя карьера заключалась в поиске способов стать лучше, стать более конкурентоспособным и, в конце концов, обыгрывать этих больших парней. Надеюсь, я смогу делать это и дальше», — сказал де Минаур.

Первая ракетка мира Джокович впервые с 2018 года потерпел поражение в Австралии.

24-летний де Минаур занимает 12-е место в рейтинге ATP, он впервые обыграл сербского теннисиста.

Теннис
Новак Джокович
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