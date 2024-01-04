Рублев обыграл Броади на турнире в Гонконге

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над британцем Лайамом Броади во втором круге турнира в Гонконге — 6:4, 7:6 (10:8).

Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

Рублев сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Броади 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира соперником россиянина станет французский теннисист Артур Филс.

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) — Лайам Броади (Великобритания) — 6:4, 7:6 (10:8).