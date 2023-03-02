Медведев выиграл у Чорича и встретится с Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).
В четвертьфинале россиянин победил хорвата Борну Чорича в двух сетах — 6:3, 6:2.
В полуфинале соперником Медведева станет первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Борна Чорич (Хорватия, 8) — 6:3, 6:2
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