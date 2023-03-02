Рублев — о победе над ван де Зандсюлпом: «Он знает, как играть против меня»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом (6:3, 7:6 (7:3) в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

«У меня были возможности, которыми я не воспользовался. Начал напрягаться. Он играл хорошо, я напрягся, а он сломал меня. Затем мы начали все сначала, но на тай-брейке я смог играть еще агрессивнее и лучше. Со счета 3:3 я думаю, что провел четыре действительно хороших розыгрыша, и благодаря этому я смог победить. Мне нужно показывать хороший теннис, играть агрессивно. Он отличный игрок, он выиграл так много титулов, он знает, как играть в теннис, и он знает, как играть против меня», — цитирует пресс-служба ATP Рублева.

В полуфинале турнира 25-летний россиянин сыграет против немецкого теннисиста Александра Зверева.