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Сегодня, 18:41

Медведев снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с грунтовых турниров серии «Мастерс» в Мадриде и Риме.

Турнир в Испании пройдет с 1 по 8 мая, в столице Италии — с 8 по 15 мая.

В основную сетку «Мастерса» в Риме после снятия Медведева попал белорус Илья Ивашко, а на турнир в Мадриде — испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Российский теннисист перенесет операцию из-за грыжи и пропустит один-два месяца.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.

Источник: https://twitter.com/EntryLists/status/1514248854539014147?s=20&t=OAPwptdJ-Ut5QsfdDP2ItA
Теннис
Даниил Медведев
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