Медведев снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с грунтовых турниров серии «Мастерс» в Мадриде и Риме.

Турнир в Испании пройдет с 1 по 8 мая, в столице Италии — с 8 по 15 мая.

В основную сетку «Мастерса» в Риме после снятия Медведева попал белорус Илья Ивашко, а на турнир в Мадриде — испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Российский теннисист перенесет операцию из-за грыжи и пропустит один-два месяца.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.