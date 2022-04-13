Зверев обыграл Дельбониса и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
Немецкий теннисист Александр Зверев победил во втором круге турнира серии «мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Третья ракетка мира Зверев обыграл аргентинца Дельбониса в двух сетах — 6:1, 7:5.
В третьем круге Зверев встретится с 19-й ракеткой мира испанцем Пабло Карреньо-Бустой 14 апреля.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:1, 7:5
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