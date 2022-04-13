Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:38

Зверев обыграл Дельбониса и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Читать «СЭ» в

Немецкий теннисист Александр Зверев победил во втором круге турнира серии «мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Третья ракетка мира Зверев обыграл аргентинца Дельбониса в двух сетах — 6:1, 7:5.

В третьем круге Зверев встретится с 19-й ракеткой мира испанцем Пабло Карреньо-Бустой 14 апреля.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:1, 7:5

Теннис
Александр Зверев (теннис)
0
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости