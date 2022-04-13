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Сегодня, 18:10

Вавринка попытается получить wild card на «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка заявил, что попытается получить wild card на Открытый чемпионат Франции-2022.

«Я буду просить wildcard на «Ролан Гаррос». Я так поступаю на каждом турнире, потому что у меня всего девять защищенных рейтингов, которые я могу использовать, и я хочу их сохранить.

Но я уверен, что в конце концов мне придется использовать свой защищенный рейтинг, потому что wild card, вероятно, должны будут достаться другим игрокам", — приводит слова Вавринки Tennis Head.

Последний раз Вавринка выступал на «Ролан Гаррос» в октябре 2020 года, тогда в третьем круге турнира он проиграл французу Уго Гастону (2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0).

Турнир «Большого шлема» в Париже пройдет с 22 мая по 5 июня.

На данный момент 37-летний Вавринка занимает 236-е место в рейтинге ATP.

Источник: https://tennishead.net/wawrinka-ask-wildcard-ensure-roland-garros-return/
Теннис
Стэн Вавринка
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