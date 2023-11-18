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Медведев — Синнер: смотреть трансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира АТР (видео)

Медведев и Синнер сыграют в полуфинале Итогового турнира АТР 18 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Третья ракетка мира Даниил Медведев (Россия) и четвертый номер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) сыграют в полуфинале Итогового турнира АТР в субботу, 18 ноября. Игра пройдет в Турине (Италия) и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В России официальной трансляции турнира нет. Следить за игрой бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

27-летний россиянин финишировал вторым в Красной группе. Ранее Медведев был сильнее соотечественника Андрея Рублева (6:4, 6:2) и немца Александра Зверева (7:6, 6:4). Однако не смог победить испанца Карлоса Алькараса — 4:6, 4:6.

Представитель Италии стал первым в Зеленой группе. По ходу турнира он обошел грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4), серба Новака Джоковича (7:5, 6:7, 7:6) и датчанина Хольгера Руне (6:2, 5:7, 6:4).

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Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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