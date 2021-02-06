Медведев рассказал о сумасшедшей концовке в матче против Зверева

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым (3:6, 6:3, 7:5) в полуфинале ATP Cup 6 февраля.

«Это был очень странный матч, тем более, концовка. На первом матч-пойнте я подумал, что еще не ходил к сетке со второй подачи, так что он попытается принять поглубже. В итоге я сделал двойную ошибку. На втором я попытался повторить, он принял мне в ноги и выиграл розыгрыш. Это был сумасшедший матч. Важнее всего, что мне удалось набрать такое нужное очко», — сказал Медведев после матча.

6 февраля сборная России обыграла Германию (2-0) и вышла в финал ATP Cup. Соперником российской команды будет Италия.

Решающая встреча турнира состоится в воскресенье, 7 февраля.