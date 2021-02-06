Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как травма спины Александра Зверева повлияла на исход противостояния в полуфинале ATP Cup.

«Предполагаю, сначала травма Зверева (боли в спине — прим. «СЭ») сыграла мне на руку, соперник стал медленнее двигаться по корту, особенно во втором сете. Кажется, в начале третьего сета я мог бы более уверенно действовать и не доводить дело до такой нервной концовки. Потом все же соперник разбегался и играть против него снова стало тяжело», — заявил Медведев сразу после матча.

6 февраля 24-летний россиянин победил Зверева (3:6, 6:3, 7:5) и вывел российскую команду в финал турнира. Соперником России будет Италия.