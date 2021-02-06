Медведев вывел сборную России в финал ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале ATP Cup 6 февраля обыграл немца Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5) и вывел сборную России в финал турнира. Матч длился два часа и 29 минут.
После этой победы счет в матчевом противостоянии Россия — Германия стал 2-0. Ранее 6 февраля Андрей Рублев в трех сетах разобрался с Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:1, 6:2.
Впереди еще парная встреча в противостоянии россиян и немцев, однако она никак не повлияет на общий итог.
Соперником сборной России в финале ATP Cup станет победитель в паре Испания — Италия.
Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.
Мельбурн (Австралия)
ATP Cup. Плей-офф
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Германия — Россия — 0-2
Александр Зверев — Даниил Медведев — 6:3, 3:6, 5:7
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