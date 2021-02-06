Определился соперник сборной России в финале ATP Cup

Сборная Италии 6 февраля победила в матчевом противостоянии Испанию (2-0) и стала вторым финалистом ATP Cup. В решающей встрече итальянцы сыграют против сборной России, которая обыграла немцев.

Первую победу Италии принес Фабио Фоньини, который в трех сетах обыграл Пабло Карреньо Бусту — 6:2, 1:6, 6:4. Затем Маттео Берреттини справился с Роберто Баутистой Агутом — 6:3, 7:5. Впереди еще парная встреча между этими соперниками, однако она никак не повлияет на итоговый исход противостояния.

Решающая игра состоится в воскресенье, 7 февраля.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup. Плей-офф

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Италия — Испания — 2-0

Фабио Фоньини — Пабло Карреньо Буста — 6:2, 1:6, 6:4

Маттео Берреттини — Роберто Баутиста Агут — 6:3, 7:5