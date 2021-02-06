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Рублев прокомментировал неудачный первый сет в матче против Штруффа

07:22
Андрей Рублев. Фото АТР, Twitter
Андрей Рублев. Фото АТР, Twitter
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Российский теннисист Андрей Рублев 6 февраля после победы над Яном-Леннардом Штруффом (3:6, 6:1, 6:2) в полуфинале ATP Cup прокомментировал исход противостояния.

«Штруфф — один из самых крутых и трудолюбивых игроков во всем «Туре». Я сразу знал, что будет тяжелый матч, потому что соперник прогрессирует с каждой встречей. Что случилось в первом сете? Я почему-то занервничал, а он меня просто задавил», — сказал Рублев сразу после матча.

6 февраля сборная России обыграла Германию (2-0) и вышла в финал ATP Cup. Соперником российской команды будет Италия.

Решающая встреча турнира состоится в воскресенье, 7 февраля.

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